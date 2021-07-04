Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Ялта тонет в третий раз: улицы снова превратились в реки ● Непогода обесточила часть абонентов в Крыму ● Пик не пройден: как поведет себя дальше циклон над Крымом ● Власти составили список наиболее пострадавших от стихии дворовых территорий и дорог в Ялте ● Потоп 2.0 в Крыму: что происходит в Севастополе
Женщину смыло потоком в Бахчисарайском районе
В пострадавшем от паводков селе Куйбышево Бахчисарайского района женщину смыло потоком воды, сообщила глава администрации района Людмила Пучкова.
По ее словам, женщина числится пропавшей без вести, ведутся ее поиски.
Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов в комментарии журналистам подтвердил эту информацию, отметив, что факт гибели женщины не подтвержден.
«Женщина считается пропавшей без вести, пока не можем подтвердить факт ее смерти. Спасатели ведут работы по ее поиску», – сказал он.
В то же время Интерфакс со ссылкой на главк МЧС по РК сообщает, что в Куйбышево погиб человек. Агентство ссылается на источник, уточняя, что двух женщин смыло потоком воды, одна из них погибла, вторая госпитализирована.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В ДТП в Крыму погиб человек. Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб человек.
В Крыму 169 человек остаются в пунктах временного размещения после паводков. По состоянию на 2 июля в пострадавших от паводков районах Крыма 169 человек по-прежнему остаются в пунктах временного размещения.
В Коктебеле на пляже умер мужчина. Трагический случай произошел сегодня на пляже курортного поселка Коктебель.
Водолазы очистят акваторию восьми пляжей Ялты. Водолазы «КРЫМ-СПАС» готовы к очистке акватории пляжей Ялты.
Севастопольцев призывают не выезжать из дома
Жителей и гостей Севастополя призывают не выезжать из домов «без необходимости» в связи с тем, что в городе возможны пробки, а на трассах – не исключены селевые потоки.
Севастопольцам в понедельник отключат свет
Запланированы ремонтные работы, опубликован список адресов, где не будет электричества.
Ялта тонет в третий раз: улицы снова превратились в реки
В Ялте в третий раз потоп. Первый удар стихии обрушился на город 18 июня, второй - 26-го.
Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды
На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.
2 июля
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости