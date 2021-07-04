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Потоп в Крыму

Женщину смыло потоком в Бахчисарайском районе

16:42 воскресенье, 4 июля 2021
Бахчисарай

В пострадавшем от паводков селе Куйбышево Бахчисарайского района женщину смыло потоком воды, сообщила глава администрации района Людмила Пучкова.

По ее словам, женщина числится пропавшей без вести, ведутся ее поиски.

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов в комментарии журналистам подтвердил эту информацию, отметив, что факт гибели женщины не подтвержден.

«Женщина считается пропавшей без вести, пока не можем подтвердить факт ее смерти. Спасатели ведут работы по ее поиску», – сказал он.

В то же время Интерфакс со ссылкой на главк МЧС по РК сообщает, что в Куйбышево погиб человек. Агентство ссылается на источник, уточняя, что двух женщин смыло потоком воды, одна из них погибла, вторая госпитализирована. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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