Ялта тонет в третий раз: улицы снова превратились в реки

фото © Янина Павленко/Facebook

В Ялте в третий раз потоп. Первый удар стихии обрушился на город 18 июня, второй - 26-го.

В воскресенье из-за сильного дождя снова возникли подтопления, все службы города и МЧС устраняют последствия непогоды. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Дождь идет с ночи, есть подтопления (снова улицы Кривошты и Вергасова). Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах – оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов», – написала Павленко в Facebook.

Из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.

В Бахчисарайский район выехали вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, глава МЧС республики Сергей Садаклиев и глава Госкомводхоза РК Игорь Вайль.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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