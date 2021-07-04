Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Непогода обесточила часть абонентов в Крыму ● Пик не пройден: как поведет себя дальше циклон над Крымом ● Власти составили список наиболее пострадавших от стихии дворовых территорий и дорог в Ялте ● Потоп 2.0 в Крыму: что происходит в Севастополе ● Ливни в Крыму: под Бахчисараем реки вышли из берегов и сошел сель
Ялта тонет в третий раз: улицы снова превратились в реки
фото © Янина Павленко/Facebook
В Ялте в третий раз потоп. Первый удар стихии обрушился на город 18 июня, второй - 26-го.
В воскресенье из-за сильного дождя снова возникли подтопления, все службы города и МЧС устраняют последствия непогоды. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Дождь идет с ночи, есть подтопления (снова улицы Кривошты и Вергасова). Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах – оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов», – написала Павленко в Facebook.
Из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.
В Бахчисарайский район выехали вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, глава МЧС республики Сергей Садаклиев и глава Госкомводхоза РК Игорь Вайль.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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