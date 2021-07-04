Власти Ялты наметили меры реагирования при ухудшении погодных условий

Власти оперативно отреагировали на предупреждения синоптиков о возможном ухудшении погодных условий на ЮБК.

Готовность городских служб и предполагаемое распределение сил и техники были обсуждены на заседании штаба ЧС в Ялте.

«Мы понимаем «узкие» места – зоны возможного подтопления, которые выявились при предыдущих обильных осадках, и определили, какую технику закрепить и ответственных лиц по этим участкам», – сообщила глава администрации города Янина Павленко.

По ее словам, все службы и техника в полной готовности. «Надеемся, что прогноз не сбудется, но к возможным последствиям начали готовиться», – заверила Павленко. При этом она отметила, что до сих пор подтопленными остаются 19 частных домовладений, еще 27 засыпаны грунтом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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