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Потоп в Крыму

Власти Ялты наметили меры реагирования при ухудшении погодных условий

08:06 воскресенье, 4 июля 2021
Ялта

Власти оперативно отреагировали на предупреждения синоптиков о возможном ухудшении погодных условий на ЮБК.

Готовность городских служб и предполагаемое распределение сил и техники были обсуждены на заседании штаба ЧС в Ялте. 

«Мы понимаем «узкие» места – зоны возможного подтопления, которые выявились при предыдущих обильных осадках, и определили, какую технику закрепить и ответственных лиц по этим участкам», – сообщила глава администрации города  Янина Павленко.

По ее словам, все службы и техника в полной готовности. «Надеемся, что прогноз не сбудется, но к возможным последствиям начали готовиться», – заверила Павленко. При этом она отметила, что до сих пор подтопленными остаются 19 частных домовладений, еще 27 засыпаны грунтом. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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