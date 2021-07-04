Власти составили список наиболее пострадавших от стихии дворовых территорий и дорог в Ялте

Предварительный список дворовых территорий, наиболее пострадавших в результате ЧС, подготовлен в Ялте.

Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, в его составлении приняли участие министерство строительства и архитектуры Крыма, ГКУ «Инвестстрой», а также сотрудники администрации, управляющих компаний и депутаты городского совета.

«В список включены дворовые территории более 50 многоквартирных домов в Ялте, а также один адрес МКД в Кореизе», – уточнили в администрации.

При этом Павленко заверила, что составленный список не окончательный и будет актуализирован: в настоящее время комиссия минЖКХ Крыма продолжает объезд территорий. «А по менее пострадавшим от разгула стихии участкам, которые в настоящее время находятся в ненадлежащем состоянии, списки будут сформированы позже», – отметила глава администрации Ялты.

Также определен перечень автодорог муниципального образования, попавших в зону подтопления в результате ЧС. В него вошли 16 улиц Ялты, пять – в Кореизе, по три – в Алупке, Голубом Заливе, Краснокаменке и Гурзуфе, две – в пгт Виноградное, по одной – в Ливадии, Массандре, Гаспре , Оливе и Кацивели, а также шесть дорог регионального и межмуниципального значения. «Работа по ним продолжается – будет принято решение, где необходим частичный ремонт, а где – полная замена дорожного полотна», – подчеркнула Павленко.

Предварительные списки опубликованы на официальном портале Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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