В Севастополе выбросили 40 черепашек

Несколько десятков выброшенных живых черепашек обнаружила жительница Севастополя в коробке у дома № 40 на проспекте Октябрьской Революции. Большую их часть ей удалось спасти, но находка поставила ее в тупик – что делать дальше?

О «подарке судьбы» женщина рассказала в группе «Подслушано. Севастополь».

«Человек, который выбросил сегодня коробку с живыми черепашками на ПОР 40, хочу вам сказать – они спасены. Десятерых где-то из 40 спасти не удалось. Куда теперь их? Только освободила аквариум для переезда, повезло черепашкам», – написала она.

Несколько раз прозвучала предсказуемая циничная шутка про суп, но большинство комментаторов возмутились поступком человека, сознательно обрекшего на смерть сорок живых существ. Кто-то отмечал, что такими черепахами порой торгуют на остановках, и, несмотря на обещания «карликовости», они вырастают до вполне обычных размеров.

Ряд подписчиков группы выразили готовность взять по одной или две черепашки себе, а одна жительница Ялты была готова, в случае необходимости, забрать всех – во дворе ее частного дома есть подогреваемый пруд, в котором живут и зимуют ее черепахи. Правда, некоторые предупреждали, что эти черепахи якобы неуживчивы с сородичами.

Сколько черепашек и в сколько рук удалось пристроить, неизвестно – сообщение было анонимным и связаться с его автором невозможно.

Специалисты затруднились по одной-единственной фотографии со стопроцентной точностью назвать разновидность черепах, но сошлись во мнении, что вероятнее всего, это красноухая черепаха – самый распространенный вид. Надеяться на то, что она не вырастет и останется помещающейся на ладони милашкой, не стоит, но и опасаться, что две и более черепахи начнут воевать друг с другом – тоже.

«Красноухие черепахи – хищники, можно кормить курицей, червями, любым живым кормом, как для рыб», – рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Таврической академии Александр Стрюков.

В тексте использованы материалы: Форпост

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