В Севастополе Торопову дачу закрыли для туристов

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Популярное место отдыха туристов в Севастополе – Торопову дачу закрыли на время проведения аварийно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе правительства города.

По словам директора ГБУ «Экоцентр» Владимира Торчинского, в данный момент ведутся работы по расширению и расчистке водоотводящего канала, а также расчистке откосов от растительности. Помимо этого, предусмотрены мероприятия по планировке территории и двустороннему уплотнению водоотвода.

«Работы планируется завершить к середине июля», – сказал Торчинский.

Проведение работ стало необходимым в связи с размывом дамбы в результате проливных дождей, прошедших 17 и 18 июня. Как сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии города, подрядная организация в эти дни проводит восстановительные мероприятия сразу на четырех объектах, в том числе на гидротехническом сооружении пруда Тороповой дачи. Одновременно аварийно-восстановительные работы ведутся на прудах Туристский, Новобобровский и в селе Подгорное.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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