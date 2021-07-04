Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Под Бахчисараем подтопило более 50 домов: население эвакуируют ● Женщину смыло потоком в Бахчисарайском районе ● Ялта тонет в третий раз: улицы снова превратились в реки ● Непогода обесточила часть абонентов в Крыму ● Пик не пройден: как поведет себя дальше циклон над Крымом
В МЧС подтвердили гибель женщины в Бахчисарайском районе
Одна женщина погибла и еще одна пострадала в результате наводнения в селе Куйбышево Бахчисарайского района Крыма.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«По поступившей информации, в поселке Куйбышево Бахчисарайского района числится двое пострадавших – обе женщины, одна из них погибла, другая находится в больнице», – рассказали в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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