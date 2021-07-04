В МЧС подтвердили гибель женщины в Бахчисарайском районе

Одна женщина погибла и еще одна пострадала в результате наводнения в селе Куйбышево Бахчисарайского района Крыма.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«По поступившей информации, в поселке Куйбышево Бахчисарайского района числится двое пострадавших – обе женщины, одна из них погибла, другая находится в больнице», – рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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