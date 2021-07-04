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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:33 воскресенье, 4 июля 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © pravda.com.ua

За 3 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 221 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 103 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5289 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 93 человек, выздоровевших за весь период – 44 083 человек.

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Севастополь продолжает бить антирекорды по количеству случаев коронавируса. Специалисты в Севастополе зарегистрировали 120 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, антирекорд на этой неделе обновился в шестой раз.

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Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 2 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 3 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.

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