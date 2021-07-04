Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе развернули дополнительные койки для больных COVID-19 ● Севастополь продолжает бить антирекорды по количеству случаев коронавируса ● Непривитым абитуриентам могут отказать в поступлении в ВУЗ ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Военные РФ проводят дезинфекцию «Артека»
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © pravda.com.ua
За 3 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 221 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 103 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5289 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 93 человек, выздоровевших за весь период – 44 083 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе развернули дополнительные койки для больных COVID-19. В Севастополе развернули дополнительные койки для больных коронавирусом.
Севастополь продолжает бить антирекорды по количеству случаев коронавируса. Специалисты в Севастополе зарегистрировали 120 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, антирекорд на этой неделе обновился в шестой раз.
Крымские медики лечат укусы каракуртов без противоядия. В случае укуса самого ядовитого в Крыму паука, каракурта, врачи, скорее всего, станут лечить пациента медикаментозно, без использования противокаракуртовой сыворотки ввиду отсутствия таковой.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 2 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 3 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.
Власти сообщили о значительном уменьшении числа туристов в Ялте
Количество туристов в центре Ялты значительно уменьшилось после стихийного бедствия.
Кочующая по бухтам Севастополя разделка кораблей отправилась в Инкерман
История циничного и неправомерного отношения бизнеса к людям и морю, возможно, закончилась.
Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды
На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.
вчера
В Крыму объявили в розыск Владимира Зеленскогофото
30 июня
В крымских храмах помолятся об избавлении от водных стихийных бедствий
Молебен об избавлении от водных стихийных бедствий проведут во всех крымских храмах.