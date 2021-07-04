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Потоп в Крыму

Севастопольцев призывают не выезжать из дома

18:52 воскресенье, 4 июля 2021
Севастополь
Севастопольцев призывают не выезжать из дома

фото © Мэрия Севастополя

Жителей и гостей Севастополя призывают не выезжать из домов «без необходимости» в связи с тем, что в городе возможны пробки, а на трассах – не исключены селевые потоки.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства города.

Кроме того сообщается, что в Новобобровке, где вышла из берегов река Бага и была угроза подтопления, проходит прочистка мостов.

«В настоящее время три моста уже прочищены. Уровень воды еще высокий, но река уже в берегах, и вода уходит», – цитирует пресс-служба правительства подконтрольного России замглавы Севастополя Алексея Парикина.

Ранее сообщалось, что в селе Новобобровка Байдарской долины под Севастополем 4 июля вышла из берегов река Бага, одна из дорог оказалась заблокированной.

До этого сообщалось о сходе селевого потока и подтопленных домах в Бахчисарайском районе 4 июля. Из-за осадков есть опасность выхода из берегов рек Бельбек и Коккозка, отметил российский глава Крыма Сергей Аксенов.

Позже крымские спасатели сообщили о подтоплении психоневрологического интерната в Бахчисарае. Также уже есть новые подтопления в Ялте.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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