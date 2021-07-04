Власть
Севастопольцам в понедельник отключат свет
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Запланированы ремонтные работы, опубликован список адресов, где не будет электричества.
Неотложный ремонт электросетей станет причиной отключения света в Севастополе в понедельник, 5 июля.
Как сообщила пресс-служба «Севастопольэнерго», свет с восьми утра до 17 часов отключат на улице Надежды Краевой, 1-5, 9-13, площади Кролевецкого, 1; улицах Челюскинцев, 34а, 34б, 34в, 36в, 32-34, 36, 1-я Бастионная, 3-7, 11-15, Адмирала Макарова, 1, 15-29, Хрулева, 2, 8, 7, 11, Льва Толстого, 18а, 4, 8-16.
Кроме того, электричества с 10 утра до 12 часов дня не будет на переулке Узком, 2-8, 1-3, а также на улице Железнодорожная, 2-24, 1-7.
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