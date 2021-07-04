Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 4 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 4 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 95 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 95 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 23, ночью около 22 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 88 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 83 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 24 до 26, ночью около 24 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 80 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 82 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 84 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 81 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 18, ночью около 17 градусов. Ветер С 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 20, ночью около 18 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 99 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 24, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 26, на Кипре - 26, в Одессе - 23, в Сочи - 25, в Турции - 26, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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