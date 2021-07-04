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Потоп в Крыму

Потоп 2.0 в Крыму: что происходит в Севастополе

14:22 воскресенье, 4 июля 2021
Севастополь

Ситуация не критична, но оперативные службы Севастополя, а также все коммунальные службы города, находятся в повышенной готовности в связи с непрекращающимся дождем в регионе, несколько бригад уже работают на объектах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Севастополя.

«У нас поступило сообщение о повышении уровня воды на реке Бага, но на данный момент он спал, угрозы подтопления нет. В Орлиновском муниципальном округе такая же ситуация: изначально была информация о частичном подтоплении придворовых участков, не самих домов, а именно участков, но сейчас уровень воды также спал», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю Мария Тимошенко.

В пресс-службе ведомства добавили, что штормового предупреждения от Гидрометцентра пока не поступало и на данный момент ситуацию не оценивают как критичную, она под контролем. Единственной проблемой остается затруднение дорожного движения меду селом Родниковое и Передовое, в районе села Новобобровка. На расчистке дорожного полотна там работают бригады ГБУ «Севавтодор» и Центра гражданской защиты.

В Севавтодоре сообщили, что на место направлена пока только одна бригада, силами которой осуществляются работы и мониторинг. Кроме того, на объект выехало руководство учреждения. 

«Выехала на место бригада, они мониторят ситуацию, убирают заносы, которые образовались, мусор, ветки. Сейчас туда поехало руководство. Все находятся в режиме повышенной готовности, и при необходимости вызовем еще дополнительно технику и специалистов», – сообщила пресс-секретарь ГБУ «Севавтодор» Олеся Крюченкова.

В пресс-службе правительства Севастополя сообщают, что специалисты Стройнадзора также следят за ситуацией во всех районах. Обстановку на гидротехнических сооружениях контролирует обстановку Севприроднадзор. В режиме оперативного взаимодействия работают экстренные службы ГИБДД, МЧС и департамента городского хозяйства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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