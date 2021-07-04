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Потоп в Крыму

Погода в Крыму улучшится только 7 июля

18:18 воскресенье, 4 июля 2021

5 и 6 июля в Крыму ожидаются локальные грозовые дожди, погода улучшится с 7 числа.

Об этом сообщила начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая

«Данный фронтальный раздел малоподвижен, территорию Крыма покинет только 7 июля. 5 и 6 июля в Крыму ожидаются локальные грозовые дожди, различной интенсивности: от умеренных до очень сильных. Погода улучшится только 7 июля: снова будет жарко, днем 27-32 градуса, ночью 17-22», — отметила Татьяна Любецкая.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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