Погода в Крыму улучшится только 7 июля

5 и 6 июля в Крыму ожидаются локальные грозовые дожди, погода улучшится с 7 числа.

Об этом сообщила начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая

«Данный фронтальный раздел малоподвижен, территорию Крыма покинет только 7 июля. 5 и 6 июля в Крыму ожидаются локальные грозовые дожди, различной интенсивности: от умеренных до очень сильных. Погода улучшится только 7 июля: снова будет жарко, днем 27-32 градуса, ночью 17-22», — отметила Татьяна Любецкая.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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