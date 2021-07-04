Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Коммунальщики устранят обвал в реку в районе улиц Кривошты и Вергасова в Ялте ● В МЧС подтвердили гибель женщины в Бахчисарайском районе ● Под Бахчисараем подтопило более 50 домов: население эвакуируют ● Женщину смыло потоком в Бахчисарайском районе ● Ялта тонет в третий раз: улицы снова превратились в реки
Погода в Крыму улучшится только 7 июля
5 и 6 июля в Крыму ожидаются локальные грозовые дожди, погода улучшится с 7 числа.
Об этом сообщила начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая
«Данный фронтальный раздел малоподвижен, территорию Крыма покинет только 7 июля. 5 и 6 июля в Крыму ожидаются локальные грозовые дожди, различной интенсивности: от умеренных до очень сильных. Погода улучшится только 7 июля: снова будет жарко, днем 27-32 градуса, ночью 17-22», — отметила Татьяна Любецкая.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ливни в Крыму: под Бахчисараем реки вышли из берегов и сошел сель. Из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 4 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 4 июля.
Насколько в Крыму задержатся дожди. Жаркая погода и солнечные дни ожидаются в Крыму ближе к концу следующей недели.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 3 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 3 июля.
Севастопольцев призывают не выезжать из дома
Жителей и гостей Севастополя призывают не выезжать из домов «без необходимости» в связи с тем, что в городе возможны пробки, а на трассах – не исключены селевые потоки.
Севастопольцам в понедельник отключат свет
Запланированы ремонтные работы, опубликован список адресов, где не будет электричества.
Ялта тонет в третий раз: улицы снова превратились в реки
В Ялте в третий раз потоп. Первый удар стихии обрушился на город 18 июня, второй - 26-го.
Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды
На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.
2 июля
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости