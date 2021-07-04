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Потоп в Крыму

Под Бахчисараем подтопило более 50 домов: население эвакуируют

17:12 воскресенье, 4 июля 2021
Бахчисарай
Под Бахчисараем подтопило более 50 домов: население эвакуируют

фото © ria.ru

В селе Куйбышево Бахчисарайского района из-за сильных дождей и разлива реки Бельбек подтопило более 50 частных домов, жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

Об этом журналистам сообщил начальник главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин.

«В настоящий момент произошли подтопления в селе Куйбышево. Прошла волна воды, подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают подразделения спасателей главного управления МЧС по Республике Крым, «КРЫМ-СПАС», совместно с органами местного самоуправления они эвакуируют население из подтопленных домов в подготовленные пункты временного размещения», – сказал руководитель ведомства.

По словам Ожигина, ситуация в районе находится под контролем экстренных служб и местных властей.

«Группировка сил наращивается, будет организовано ночное дежурство на территории населенных пунктов, находящихся вдоль русла реки Бельбек», – добавил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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