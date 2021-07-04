Потоп в Крыму
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Под Бахчисараем подтопило более 50 домов: население эвакуируют
фото © ria.ru
В селе Куйбышево Бахчисарайского района из-за сильных дождей и разлива реки Бельбек подтопило более 50 частных домов, жителей эвакуируют в пункты временного размещения.
Об этом журналистам сообщил начальник главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин.
«В настоящий момент произошли подтопления в селе Куйбышево. Прошла волна воды, подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают подразделения спасателей главного управления МЧС по Республике Крым, «КРЫМ-СПАС», совместно с органами местного самоуправления они эвакуируют население из подтопленных домов в подготовленные пункты временного размещения», – сказал руководитель ведомства.
По словам Ожигина, ситуация в районе находится под контролем экстренных служб и местных властей.
«Группировка сил наращивается, будет организовано ночное дежурство на территории населенных пунктов, находящихся вдоль русла реки Бельбек», – добавил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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