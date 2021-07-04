Пик не пройден: как поведет себя дальше циклон над Крымом

фото © Новости Крыма

Крым с 3 июля находится под воздействием активного циклона, наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Пик осадков придется на ночь воскресенья и утро понедельника.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Синоптическая карта полуострова будет представлена центром активного циклона, а значит, ливни и гроза, уже обрушившиеся на полуостров, продолжатся с пиком интенсивности на период вечер воскресенья - ночь и утро понедельника», – сказал специалист.

По словам Тишковца, на «линии огня» в виде экстремальных залповых ливней, особенно 4 июля в период с 15.00 до 21.00, окажется юг Крыма, в частности, Ялта и Севастополь. Также сильные осадки ожидаются в Симферополе, Бахчисарае, Судаке, Феодосии, Керчи, Евпатории, Саках.

«Общее количество осадков за ближайшие сутки местами может составить до 70-75 мм или до 130% всей месячной нормы, а за двое суток в осадкомеры может попасть до 100 мм дождя (100-литровая бочка воды на метр квадратный поверхности), что в 1,8 раз больше июльского лимита. Естественно, это приведет к значительному подтоплению территорий», – добавил метеоролог.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. В воскресенье сильные дожди прошли в ряде регионов полуострова. В наиболее сложной ситуации оказались жители населенных пунктов Бахчисарайского района на берегах рек Бельбек и Коккозка. Так, в селе Куйбышево подтопило более 50 домов, жителей эвакуировали. Также в селе Соколиное на дорогу сошел селевой поток.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 4 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 4 июля.

Насколько в Крыму задержатся дожди. Жаркая погода и солнечные дни ожидаются в Крыму ближе к концу следующей недели.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 3 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 3 июля.

Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды. На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.