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Пик не пройден: как поведет себя дальше циклон над Крымом

15:51 воскресенье, 4 июля 2021
Пик не пройден: как поведет себя дальше циклон над Крымом

фото © Новости Крыма

Крым с 3 июля находится под воздействием активного циклона, наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Пик осадков придется на ночь воскресенья и утро понедельника.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Синоптическая карта полуострова будет представлена центром активного циклона, а значит, ливни и гроза, уже обрушившиеся на полуостров, продолжатся с пиком интенсивности на период вечер воскресенья - ночь и утро понедельника», – сказал специалист.

По словам Тишковца, на «линии огня» в виде экстремальных залповых ливней, особенно 4 июля в период с 15.00 до 21.00, окажется юг Крыма, в частности, Ялта и Севастополь. Также сильные осадки ожидаются в Симферополе, Бахчисарае, Судаке, Феодосии, Керчи, Евпатории, Саках.

«Общее количество осадков за ближайшие сутки местами может составить до 70-75 мм или до 130% всей месячной нормы, а за двое суток в осадкомеры может попасть до 100 мм дождя (100-литровая бочка воды на метр квадратный поверхности), что в 1,8 раз больше июльского лимита. Естественно, это приведет к значительному подтоплению территорий», – добавил метеоролог.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. В воскресенье сильные дожди прошли в ряде регионов полуострова. В наиболее сложной ситуации оказались жители населенных пунктов Бахчисарайского района на берегах рек Бельбек и Коккозка. Так, в селе Куйбышево подтопило более 50 домов, жителей эвакуировали. Также в селе Соколиное на дорогу сошел селевой поток.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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