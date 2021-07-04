Новый подрядчик приступил ко второму этапу благоустройства Симеизского парка

Стоимость второго этапа работ по капитальному ремонту Симеизского парка составит почти 75 миллионов рублей.

Как отметил начальник департамента по вопросам ЖКХ администрации Ялты Лери Сванидзе, в этом году по проекту было получено положительное заключение госэкспертизы.

«Сегодня подрядчик уже приступил к работе, демонтируется старая плитка, которая аккуратно упаковывается и отправляется на склады МБУ «Зеленстрой». В процессе благоустройства здесь будет уложена новая плитка, скамейки, изменится озеленение, запланирован сухой фонтан», – сообщил Сванидзе.

Он обратил внимание, что в ходе второй очереди благоустройства Симеизского парка ремонт проводится на «Аллее Аполлонов». «Завершиться работы должны в декабре этого года, в целом объект преобразится на 80%», –заверил начальник ДЖКХ администрации Ялты.

Помимо самой аллеи, по словам Сванидзе, подрядчик должен отремонтировать подпорную стену, которая сейчас находится в аварийном состоянии из-за оползневых процессов. «Внутренняя часть новой стены будет из армированного бетона, внешняя – из исторического бутового камня», – уточнил он.

Сванидзе также напомнил, что с подрядчиком первого этапа благоустройства Симеизского парка контракт был расторгнут. «Не все акты при емки подписаны, и администрация города в судах добивается исправления допущенных нарушений и недоработок», – подчеркнул он.

Руководитель департамента добавил, что теперь единственным подрядчиком работ определено ООО «ЛидерСтрой» из Москвы, которое работает в Крыму с 2016 года и заслужило отличную репутацию. «По просьбе жителей, отдыхающих и депутатов Ялтинского горсовета в настоящее время, чтобы не мешать проведению курортного сезона, работы идут только на одной части аллеи – со стороны Виллы Ксения», – сообщил в свою очередь генеральный директор фирмы-подрядчика Роман Барабаш.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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