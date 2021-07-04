Власть
Новый подрядчик приступил ко второму этапу благоустройства Симеизского парка
Стоимость второго этапа работ по капитальному ремонту Симеизского парка составит почти 75 миллионов рублей.
Как отметил начальник департамента по вопросам ЖКХ администрации Ялты Лери Сванидзе, в этом году по проекту было получено положительное заключение госэкспертизы.
«Сегодня подрядчик уже приступил к работе, демонтируется старая плитка, которая аккуратно упаковывается и отправляется на склады МБУ «Зеленстрой». В процессе благоустройства здесь будет уложена новая плитка, скамейки, изменится озеленение, запланирован сухой фонтан», – сообщил Сванидзе.
Он обратил внимание, что в ходе второй очереди благоустройства Симеизского парка ремонт проводится на «Аллее Аполлонов». «Завершиться работы должны в декабре этого года, в целом объект преобразится на 80%», –заверил начальник ДЖКХ администрации Ялты.
Помимо самой аллеи, по словам Сванидзе, подрядчик должен отремонтировать подпорную стену, которая сейчас находится в аварийном состоянии из-за оползневых процессов. «Внутренняя часть новой стены будет из армированного бетона, внешняя – из исторического бутового камня», – уточнил он.
Сванидзе также напомнил, что с подрядчиком первого этапа благоустройства Симеизского парка контракт был расторгнут. «Не все акты при емки подписаны, и администрация города в судах добивается исправления допущенных нарушений и недоработок», – подчеркнул он.
Руководитель департамента добавил, что теперь единственным подрядчиком работ определено ООО «ЛидерСтрой» из Москвы, которое работает в Крыму с 2016 года и заслужило отличную репутацию. «По просьбе жителей, отдыхающих и депутатов Ялтинского горсовета в настоящее время, чтобы не мешать проведению курортного сезона, работы идут только на одной части аллеи – со стороны Виллы Ксения», – сообщил в свою очередь генеральный директор фирмы-подрядчика Роман Барабаш.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Институт «Магарач» в Ялте переведут в новое здание на окраину города. Крымский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» получит новое семиэтажное здание. Что будет на месте исторических зданий в центре города не сообщается.
На строительство поликлиники в Севастополе потратят более миллиарда рублей. В ближайшее время власти начнут работы по планировке и межеванию территории под поликлинику на улице Шевченко.
У берегов Крыма обнаружили неизвестное затонувшее судно. Подводная экспедиция крымской поисковой организации «Батарея 29БИС» наткнулась на неизвестное судно, лежащее на глубине семи метров на траверзе Керчи.
Крым не включили в число экономически устойчивых регионов. Рейтинг по итогам I квартала 2021 года подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРго) на основе данных Росстата.
Ливни в Крыму: под Бахчисараем реки вышли из берегов и сошел сель
Из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 3 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды
На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.
2 июля
В Крыму объявили в розыск Владимира Зеленскогофото
30 июня
Не нужны: Словакия продала обратно России вакцины «Спутник V»
Россия выкупила у Словакии неиспользованную в стране вакцину «Спутник V». Братислава вернет Москве 160 тысяч доз препарата из 200 тысяч, поставленных ранее.