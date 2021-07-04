Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Ялта тонет в третий раз: улицы снова превратились в реки ● Пик не пройден: как поведет себя дальше циклон над Крымом ● Власти составили список наиболее пострадавших от стихии дворовых территорий и дорог в Ялте ● Потоп 2.0 в Крыму: что происходит в Севастополе ● Ливни в Крыму: под Бахчисараем реки вышли из берегов и сошел сель
Непогода обесточила часть абонентов в Крыму
Сотрудники госпредприятия «Крымэнерго» ведут аварийно-восстановительные работы в обесточенных непогодой населенных пунктах Крыма.
Об этом сообщил генеральный директор государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» Игорь Коринь.
«Обесточенные (населенные пункты) есть. Работы ведутся планово, (электроснабжение) восстанавливается», – сообщил Коринь.
Он не уточнил, какие именно населенные пункты обесточены, при этом отметил, что аварии не являются масштабными, отключения точечные.
Ранее сообщалось, что сильные дожди в Бахчисарайском районе привели к разливу рек Бельбек и Коккозка. В Бахчисарайском районе сошли два селя. В селе Куйбышево подтопило около 50 частных домов, также подтоплены Бахчисарайский психоневрологический интернат и дома в ряде других населенных пунктов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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