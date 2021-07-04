Непогода обесточила часть абонентов в Крыму

Сотрудники госпредприятия «Крымэнерго» ведут аварийно-восстановительные работы в обесточенных непогодой населенных пунктах Крыма.

Об этом сообщил генеральный директор государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» Игорь Коринь.

«Обесточенные (населенные пункты) есть. Работы ведутся планово, (электроснабжение) восстанавливается», – сообщил Коринь.

Он не уточнил, какие именно населенные пункты обесточены, при этом отметил, что аварии не являются масштабными, отключения точечные.

Ранее сообщалось, что сильные дожди в Бахчисарайском районе привели к разливу рек Бельбек и Коккозка. В Бахчисарайском районе сошли два селя. В селе Куйбышево подтопило около 50 частных домов, также подтоплены Бахчисарайский психоневрологический интернат и дома в ряде других населенных пунктов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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