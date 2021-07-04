Названы места в Крыму, где чаще всего видели инопланетян

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С Чатыр-Дагом в Крыму связано много загадочных историй на тему неопознанных летающих объектов.

Об этом сообщил уфолог Антон Анфалов.

«Иногда они светящиеся, отражающие солнечный свет, залетающие ближе к скале», — сказал уфолог.

Также Антон Анфалов назвал места в Крыму, где чаще всего видели пришельцев. Чтобы «пощекотать» себе нервы, например, можно поехать на Аю-Даг или на гору Бойка. И, возможно, вам удастся обрести новые межгалактические знакомства.

Но уфолог предупреждает, иногда человек и сам не подозревает о знакомстве, которое состоялось с представителями внеземных цивилизаций. Они, по его словам, давно среди нас.

«Шрамы на теле, которые неизвестно откуда появились. Время, которое у человека пропадает и он не может вспомнить куда», — добавил Анфалов.

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