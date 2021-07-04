Водный кризис
Развитие сюжета: Стала известна готовность дамбы на Северо-Крымском канале ● В Симферополе масштабное отключение воды из-за ремонта ● Ялта накопила годовой запас воды после июньских ливней ● Отели Ялты не испытывают дефицит воды, ее доставляют водовозы ● Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года
На 51 млн кубов пополнились водохранилища Крыма в июне
фото © Новости Крыма
Общий запас воды в водохранилищах естественного стока к июлю составил более 130 млн кубов.
В крымском гидрометцентре отметили, что это на 51,3 млн кубометров больше, чем месяц назад.
«Приток воды в водохранилища естественного стока в июне значительно увеличился и в млн.куб.м составил: Белогорское – 11.292, Симферопольское – 6.682, Партизанское – 7.976, Счастливое – 9.842, Чернореченское – 28.490», — говорится в сообщении гидрометцентра.
Из водохранилищ Счастливое и Загорское сбросили часть воды, чтобы не допустить прорыва водосбросных сооружений. Из Белогорского водохранилища производился забор воды для восточных районов полуострова.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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