На 51 млн кубов пополнились водохранилища Крыма в июне

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Общий запас воды в водохранилищах естественного стока к июлю составил более 130 млн кубов.

В крымском гидрометцентре отметили, что это на 51,3 млн кубометров больше, чем месяц назад.

«Приток воды в водохранилища естественного стока в июне значительно увеличился и в млн.куб.м составил: Белогорское – 11.292, Симферопольское – 6.682, Партизанское – 7.976, Счастливое – 9.842, Чернореченское – 28.490», — говорится в сообщении гидрометцентра.

Из водохранилищ Счастливое и Загорское сбросили часть воды, чтобы не допустить прорыва водосбросных сооружений. Из Белогорского водохранилища производился забор воды для восточных районов полуострова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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