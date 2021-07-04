Ливни в Крыму: под Бахчисараем реки вышли из берегов и сошел сель

фото © Новости Крыма

Из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.

Об этом сообщила глава администрации района Людмила Пучкова.

«Из берегов вышли Бельбек и Коккозка, существует угроза подтопления жилых домов. В частности, в зоне риска находятся 10 домов в селе Счастливое, в которых проживают 18 человек. Пункты временного размещения готовы, но люди пока не хотят покидать дома», – рассказала Пучкова.

Угроза подтопления также существует в селах Плотинное и Соколиное. Там вода пока течет по дорогам, не попадая в жилые дома, добавила она.

Кроме того, в селе Соколиное близ психоневрологического интерната на дорогу сошел селевой поток. По словам главы администрации района, в результате происшествия никто не пострадал, на данный момент ведутся работы по расчистке дороги и ливневок.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике, на место схода селя выехала оперативная группа и спецтехника.

«Нам поступил сигнал о сходе селевого потока, на место выехали оперативная группа и техника. В случае необходимости туда будут направлены дополнительные силы и средства», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, по информации крымского главка МЧС, от крымчан поступают сигналы о подтоплении придомовых территорий.

«Организовано экстренное реагирование, задействованы наши силы, подключены местные власти. Пока отток воды идет естественным путем», – уточнили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Насколько в Крыму задержатся дожди. Жаркая погода и солнечные дни ожидаются в Крыму ближе к концу следующей недели.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 3 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 3 июля.

Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды. На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.

За 10 лет частота опасных метеоявлений в Крыму увеличилась. Ливень, который прошел 18 июня в Ялте, безусловно, является чрезвычайным, особо опасным явлением, которые происходят не так часто, рассказал сегодня на пресс-конференции климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Рябов.