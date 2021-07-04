Культура
Крымчанка стала призером международных конкурсов с крымскотатарской песней
Уроженка Севастополя, ученица Киевского государственного музыкального лицея имени Н. В. Лысенко, 12-летняя Ангелина Левон заняла вторые места в двух международных песенных конкурсах в Румынии и Франции.
Левон исполнила крымскотатарскую песню «Мой Крым» (Güzel Qırım) под аранжировку джазового музыканта крымскотатарского происхождения Усеина Бекирова. На конкурсе Stelele Romaniei (Бухарест, Румыния), который из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-формате 20-26 июня 2021 года, крымчанка спела «Мой Крым» на украинском языке.
На французском конкурсе Melodies De Paris 2021, также проходившем онлайн с 26 по 31 июня, Левон исполнила ту же песню на крымскотатарском языке.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 3 июля. Сегодня, 3 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Севастополе мужчина прыгнул с третьего этажа на машину и убежал. В Севастополе мужчина решил испытать на прочность то ли себя, то ли припаркованный под окнами автомобиль.
Какой сегодня праздник 2 июля. Сегодня, 2 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Симферополе енот сбежал из дома от жены и детей. Милые симпатяги, которых все обожают благодаря мультику про крошку Енота и песенке «Улыбка», время от времени удивляют крымчан своей любовью к экстриму.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 3 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.
Власти сообщили о значительном уменьшении числа туристов в Ялте
Количество туристов в центре Ялты значительно уменьшилось после стихийного бедствия.
Кочующая по бухтам Севастополя разделка кораблей отправилась в Инкерман
История циничного и неправомерного отношения бизнеса к людям и морю, возможно, закончилась.
Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды
На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.
вчера
В Крыму объявили в розыск Владимира Зеленскогофото
30 июня
В крымских храмах помолятся об избавлении от водных стихийных бедствий
Молебен об избавлении от водных стихийных бедствий проведут во всех крымских храмах.