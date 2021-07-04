Крымчанка стала призером международных конкурсов с крымскотатарской песней

Уроженка Севастополя, ученица Киевского государственного музыкального лицея имени Н. В. Лысенко, 12-летняя Ангелина Левон заняла вторые места в двух международных песенных конкурсах в Румынии и Франции.

Левон исполнила крымскотатарскую песню «Мой Крым» (Güzel Qırım) под аранжировку джазового музыканта крымскотатарского происхождения Усеина Бекирова. На конкурсе Stelele Romaniei (Бухарест, Румыния), который из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-формате 20-26 июня 2021 года, крымчанка спела «Мой Крым» на украинском языке.

На французском конкурсе Melodies De Paris 2021, также проходившем онлайн с 26 по 31 июня, Левон исполнила ту же песню на крымскотатарском языке.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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