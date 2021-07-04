Происшествия
Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство сына
32-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего семилетнего сына, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
В ведомстве напомнили, что днем 9 февраля этого года отец, проживавший отдельно от жены и сына, забрал мальчика из школы, привел в квартиру дома на ул. Дмитрия Ульянова, где задушил его. После мужчина позвонил родственникам и сообщил о том, что сделал.
Мужчину поместили в республиканскую клиническую психиатрическую больницу, где он содержится по настоящее время. Установлено, что незадолго до трагедии у него отмечались отклонения в психическом состоянии, он неоднократно высказывал негативные мысли, что подтверждается показаниями родственников.
Уголовное дело передано в суд для дальнейшего применения в отношении обвиняемого мер медицинского характера в виде принудительного лечения с интенсивным наблюдением. Прокуратура Крыма утвердила постановление о направлении материалов в суд. Дело рассмотрит Верховный суд республики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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