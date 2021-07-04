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Потоп в Крыму

Коммунальщики устранят обвал в реку в районе улиц Кривошты и Вергасова в Ялте

17:54 воскресенье, 4 июля 2021
Ялта

Обвал балки в реку произошел в районе улиц Кривошты и Вергасова.

Коммунальщики устранят обвал при помощи крана, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Донец.

«В Ялте ситуация сейчас управляемая. Учитывая прогнозы по осадкам, мы готовимся, силы и средства наготове, – сказал Донец. – Там (на улицах Кривошты и Вергасова) сейчас работают сотрудники МЧС, работает тяжелая техника. Там действительно произошел обвал (балки) в реку. Сейчас туда выезжает кран, будем вытаскивать».

Он уточнил, что сотрудники коммунальных предприятий готовы работать в ночь для устранения последствий непогоды. В район улиц Вергасова и Кривошты направляются мотопомпы и другая техника для откачки воды подтопленных домов.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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