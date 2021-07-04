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Власть

Кочующая по бухтам Севастополя разделка кораблей отправилась в Инкерман

10:27 воскресенье, 4 июля 2021
Севастополь
Кочующая по бухтам Севастополя разделка кораблей отправилась в Инкерман

фото © Подслушано в Севастополе

История циничного и неправомерного отношения бизнеса к людям и морю, возможно, закончилась.

Отправленные на иголки списанные военные корабли и плавкран наконец-то покинули Стрелецкую бухту Севастополя.

Напомним, два месяца назад жители района уже изгоняли оттуда работающие без лицензии ООО «Транслом» и «Метлом». После этого рабочая площадка перебазировалась в Казачью бухту — но и там люди не согласились терпеть вред своему здоровью и морю от резки металла. То, что нарушения есть (в том числе — работа без лицензии), фиксировали Росприроднадзор, Севприроднадзор и военная прокуратура.

После подключения властей пильщики ушли из Казачьей бухты, но не в Инкерман, как было обещано, а снова в Стрелецкую.

30 июня глава департамента транспорта Павел Иено сообщил, что, вероятнее всего, потребуется вмешательство командующего ЧФ – территория, на которой ведется резка, принадлежит военным, и город не может принимать решений касаемо нее.

Было ли участие командующего, сыграли ли роль обращения жителей «Московского квартала» на прямую линию с Президентом Владимиром Путиным или же (ну допустим) сами предприниматели решили смириться с необходимостью увести свой бизнес к специализированному причалу в Инкермане, неизвестно.

Остается только надеяться, что это последний эпизод затянувшейся истории о кочующих кораблях и плавкранах.

В тексте использованы материалы: Форпост

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