Власть
Кочующая по бухтам Севастополя разделка кораблей отправилась в Инкерман
фото © Подслушано в Севастополе
История циничного и неправомерного отношения бизнеса к людям и морю, возможно, закончилась.
Отправленные на иголки списанные военные корабли и плавкран наконец-то покинули Стрелецкую бухту Севастополя.
Напомним, два месяца назад жители района уже изгоняли оттуда работающие без лицензии ООО «Транслом» и «Метлом». После этого рабочая площадка перебазировалась в Казачью бухту — но и там люди не согласились терпеть вред своему здоровью и морю от резки металла. То, что нарушения есть (в том числе — работа без лицензии), фиксировали Росприроднадзор, Севприроднадзор и военная прокуратура.
После подключения властей пильщики ушли из Казачьей бухты, но не в Инкерман, как было обещано, а снова в Стрелецкую.
30 июня глава департамента транспорта Павел Иено сообщил, что, вероятнее всего, потребуется вмешательство командующего ЧФ – территория, на которой ведется резка, принадлежит военным, и город не может принимать решений касаемо нее.
Было ли участие командующего, сыграли ли роль обращения жителей «Московского квартала» на прямую линию с Президентом Владимиром Путиным или же (ну допустим) сами предприниматели решили смириться с необходимостью увести свой бизнес к специализированному причалу в Инкермане, неизвестно.
Остается только надеяться, что это последний эпизод затянувшейся истории о кочующих кораблях и плавкранах.
В тексте использованы материалы: Форпост
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