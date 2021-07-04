Общество
Какой сегодня праздник 4 июля
фото © pixabay.com
Сегодня, 4 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День независимости (Independence Day) США
Фото pixabay.com
День независимости (Independence Day) считается днем рождения Соединенных Штатов как свободной и независимой страны. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате — Четвертое июля (Fourth of July).
4 июля 1776 года Конгресс одобрил Декларацию независимости (Declaration of Independence), которую подписали президент Второго Континентального конгресса Джон Хэнкок (John Hancock) и секретарь Континентального Конгресса Чарльз Томсон (Charles Thomson).
Празднование в честь даты подписания Декларации независимости началось с первой же годовщины. В 1870 году Конгресс США сделал День Независимости неоплачиваемым праздничным днем для федеральных служащих, а в 1938-м Конгресс изменил статус дня на оплачиваемый федеральный праздник.
День национальной полиции Украины
Этот профессиональный праздник установлен 4 апреля 2018 года указом президента Петра Порошенко учитывая значение и роль Национальной полиции Украины в выполнении задач по охране прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Отмечается ежегодно 4 июля.
Национальная полиция Украина - центральный орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержание общественного порядка и общественной безопасности. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра внутренних дел по закону.
Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства; для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. В пределах своей компетенции руководство деятельностью полиции осуществляют президент Украины непосредственно или через министра внутренних дел, руководители территориальных органов Министерства внутренних дел и руководители подразделений полиции.
Ульянов день
Народный праздник «Ульянов день» отмечается 4 июля (по старому стилю - 21 июня). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученика Иулиана Тарсийского. Поскольку нашим предкам имя Иулиан было непривычным, в качестве названия праздника они выбрали ближайшее по созвучности с ним имя - Ульян. Другие названия праздника: «Ульян», «Ульяндень», «Липов цвет».
Также сегодня, 4 июля, отмечают такие праздники:
- День всех святых, в земле Российской просиявших
- День обретения мощей преподобного Максима Грека
- День тыла уголовно-исполнительной системы РФ
- День судебного эксперта Украины
- День работников морского и речного флота
- День ВМС Украины
- День медицинского работника Кыргызстана
- День отдыха от праздников
- День отмазывания
- Праздник Тиштара (Tishtar)
- День салата «Цезарь» (National Caesar Salad Day) в США
- Дни Тома Сойера (National Tom Sawyer Days) в США
- День приготовления яичницы на тротуаре (Sidewalk Egg Frying Day) в США
- День короля Тонга
- День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны в Латви
Сегодня именины празднуют: Анастасия, Афродисий, Федор, Руф, Анастасий, Марионилла, Юлиан, Терентий, Берта, Никита, Антоний, Арчил, Василисса, Луарсаб, Келсий, Юлий.
Что происходило 4 июля в прошлые годы
1631 - в Париже открылось первое агентство по занятостиадресное бюро.
1776 - подписана Декларация независимости США.
1784 - император Священной Римской Империи Иосиф II аннулировал конституцию Венгрии и повелел перевезти венгерскую корону в Вену.
1817 - в США начато сооружение канала Эри, соединяющего озеро Эри с рекой Гудзон.
1819 - из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы «Восток» и «Мирный». Во время этой экспедиции был открыт «шестой» континент.
1832 - в Бостоне детским хором впервые исполнен патриотический гимн «Америка».
1848 - впервые опубликован «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса.
1862 - во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Так появилась книжка «Алиса в Стране чудес».
1876 - в Сан-Франциско открылась первая в мире выставка электротехнических товаров.
1886 - В Нью-Йорк прибыла статуя Свободы, которая торжественно откроется 26 октября.
1894 - вопреки сопротивлению монархистов провозглашена республика на Гавайских островах.
1903 - президент Рузвельт торжественно объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру.
1957 - первый полет пассажирского самолета «Ил-18».
1958 - Харьковский тракторный завод выпустил свой 500-тысячный трактор.
1960 - на флаге США прибавлена 50-я звезда в честь присоединение Гавайских островов.
1966 - «Битлз» вызвали скандал на Филиппинах, не прибыв на прием, организованный женой президента страны Имельдой Маркос.
1969 - Джон Леннон объявил журналистам, что создал новую группу «The Plastic Ono Band».
1982 - спустя три года после развода с первой женой Оззи Осборн женился вторично на Шэрон Арден, дочери своего менеджера. Сегодня у них трое детей, а Шэрон стала его личным менеджером.
1986 - президент США Рональд Рейган в присутствии президента Франции Франсуа Миттерана торжественно открыл после реконструкции Статую Свободы в Нью-Йорке.
2001 - скульптор Зураб Церетели создал памятник леди Диане Спенсер, принцессе Уэльской, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.
2004 - Греция впервые стала чемпионом Европы по футболу.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 июля. Какие праздники будут завтра?
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