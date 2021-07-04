Более 15 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту за три года

Более 15 миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента открытия.

Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Из них более 2 млн грузовых транспортных средств и 175 тыс автобусов. Общий объем трафика распределился практически равномерно: 7,5 млн автомобилей проследовало на полуостров и столько же в Краснодарский край», – уточнили в пресс-службе.

С начала 2021 года более двух миллионов автомобилистов воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив. Это на 62% превысило аналогичные показатели прошлого года.

Максимальный суточный рекорд был установлен 16 августа 2020 года: 37 374 автомобилей в обе стороны.

В пресс-службе уточнили, что только за два месяца турсезона (с мая 2021 года) по мосту проехало уже свыше 1 млн автомобилей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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