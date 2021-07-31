Заксобрание Севастополя пересядет на дорогие иномарки

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Депутаты возвращают себе статус влиятельного органа городской власти.

Аппарат заскобрания Севастополя проводит закупку трех автомобилей бизнес-класса стоимостью 2,5 миллиона рублей каждый. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Купить планируется автомобили марки Toyota Camry. В техзадании говорится, что они должны иметь автоматическую коробку с шестью передачами, светодиодные фары, ионизатор воздуха и климат-контроль, кожаную обивку руля и сидений, обогрев руля, премиальную аудиосистему JBL с 9 динамиками, а также должны быть оборудованы системой информирования об усталости водителя и интеллектуальным круиз-контролем.

Начальная цена контракта – 7,5 миллиона рублей. Заявки принимаются до 5 августа. Почему возникла такая срочная нужда для депутатов – неизвестно.

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