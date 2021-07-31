Зачинщик массовой драки в Симферополе отделался административкой

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Зачинщика массовой драки в Симферополе привлекли к административной ответственности.

Ы ночь с 28 на 29 июля в крымской столице вспыхнул конфликт между местными жителями и «гостями с Кавказа». В стычке участвовали более 10 человек, вооруженных травматами, ножами и бутылками. Очевидцы вызвали полицию. Вместе с ней подъехали бойцы Росгвардии.

Однако стороны продолжили выяснять отношения даже в присутствии представителей правоохранительных органов. И пока один из кавказцев пытался что-то доказать оппоненту, второй, выскочив из-за спины полицейского, нанес симферопольцу мощный удар в челюсть. От удара мужчина упал спиной на мостовую, ударился головой и потерял сознание.

Сотрудники полиции и Росгвардии скрутили нападавшего, но сородичи попытались его отбить. Пострадавший мужчина так и не пришел в себя до приезда скорой. В конце концов, несмотря на то, что у участников драги было оружие, задержали только нанесшего удар.

Но и он отделался административным наказанием: «У потерпевшего диагностировали незначительные травмы, – сообщает Крым24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Больше никто из участников потасовки в больницы не обращался, правоохранители тоже целы и невредимы. Оружие никто не использовал. Участники драки признались, что проявили излишнюю эмоциональность и подтвердили, что взаимных претензий друг к другу не имеют».

В Кремле по поводу инцидента придерживаются другого мнения: «В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы, это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или, тем более, угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, – это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что неповиновение сотрудникам полиции подпадает под норму 19.3. Административного кодекса РФ, а также статью 318 УК РФ, последняя в силе прочего предусматривает и оказание сопротивления при задержании. Иными словами, к ответственности, и не только административной, должны были привлечь не только нападавшего, который, кстати, отчаянно пытался вырваться из рук правоохранителей, но и всех, кто пытался его отбить.

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