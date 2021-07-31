Власти Крыма решили, что полуостров лидирует в рейтинге популярности у российских туристов

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По данным аналитических центров сервисов путешествий и бронирования жилья для отдыха, Крым лидирует по популярности у российских туристов в августе 2021 года.

Об этом сообщил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

К середине июля с начала года турпоток в Крым вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 40% до более чем 4 млн отдыхающих, подсчитали в Министерстве курортов и туризма РК.

По словам А.Черняка, в августе российские туристы также выбирают Крым, Краснодарский край и Абхазию, при этом Евпатория, Ялта, Феодосия и Алушта лидируют в топ-10 бронирований.

Парламентарий уверен, что такая тенденция сохранится до конца года — с учетом продления окна продаж туров по программе поддержки внутреннего туризма до 31 августа и запуска правительственной программы субсидирования семейных авиаперелетов по России.

Он подчеркнул важность следования принципам безопасного и комфортного отдыха, а также неукоснительного соблюдения требований и предписаний Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавируса — наличие в объектах размещения рециркуляторов, разметки, соблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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