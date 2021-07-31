Курорт
В запретном крымском заповеднике построили элитный глэмпинг
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Сутки в одном из домиков обойдутся отдыхающим в 12,5 тысячи рублей.
На территории Казантипского заповедника в Крыму построили глэмпинг, отдых в котором будет стоить как в элитном отеле.
Домики в форме купола площадью 28 «квадратов» каждый расположены прямо на берегу Азовского моря. Каждое строение имеет свою террасу. Отдых в этом месте обойдется в 12,5 тысячи рублей за сутки. ФГУП «Заповедный Крым» заверяет, что кемпинг абсолютно экологичен: «канализация» из каждой виллы ведет в специальный закрытый накопитель.
Появление глэмпинга в заповеднике, свободный доступ на который ранее ограничили, не мог не возмутить крымчан.
«Самое главное здесь это лицемерие – отдыхать с палатками в заповеднике нельзя, а строить коммерческие строения – да пожалуйста», - прокомментировала ситуацию одна из пользователей соцсетей, где новость о VIP-куполах вызвала большой резонанс.
«Вот значит почему обычным местным людям запретили на заповедных территориях отдыхать, нужно ж «бабки» косить на туристах, а то почему все бесплатно в палатках отдыхают», - написал другой житель полуострова.
Также люди шокированы совсем не «экологичными» ценами на отдых, который смогут себе позволить только зажиточные приезжие.
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