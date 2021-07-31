В срыве сроков по объектам ФЦП в Крыму оказались виноваты туристы

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Три десятка объектов федеральной целевой программы развития Крыма из 320 реализуют с отставанием.

Как сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов, в течение нескольких месяцев строители вернутся в график.

«По ФЦП в этом году мы реализуем 320 мероприятий. Отставание по 30 объектам, только в 10% случаев. В общем, с точки зрения всех технологий и подходов к стройке, все нагоним в течение двух месяцев. Отставания по этому году не будет. Объем средств на освоение в районе 36-38 млрд рублей», – сказал Аксенов.

Как сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, проблемы при реализации ФЦП общие по всему Южному федеральному округу. Одна из них – сезонный наплыв туристов, которые создают большую нагрузку на инженерные сети и дороги.

«Для Южного федерального округа характерна сезонность работ, связанных с туризмом. Много туристов приезжают – это хорошо, но в то же время это дает большую нагрузку на инженерную инфраструктуру, на дорожное строительство, – сказал Хуснуллин. – Надо, чтобы загрузка была равномерна в течение года. Что для Крыма очень важно, потому что летом – большой сезон, а зимой работы нет. Поэтому надо загрузку отелей смотреть и какие-то дополнительные виды бизнеса развивать, чтобы была равномерная загрузка в течение года».

Ранее сообщалось, что за первое полугодие текущего года кассовое исполнение ФЦП составило 40%. В прошлом году в рамках федеральной целевой программы было выделено 65,5 млрд рублей, кассовое исполнение составило 99%.

ФЦП принята в 2014 году и изначально была рассчитана до 2020 года. Позже действие программы продлили до 2024 года, а затем и до 2025 года. В настоящее время в рамках ФЦП уже реализовано около 400 мероприятий на общую сумму 770 млрд рублей, общий объем ее финансирования до 2025 года составит 1,37 трлн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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