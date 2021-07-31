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Происшествия

В Симферополе мошенник выдавал заведомо «неподъемные» кредиты под залог недвижимости

В Симферополе мошенник выдавал заведомо «неподъемные» кредиты под залог недвижимости

фото © Новости Крыма

Злоумышленника обвиняют в 11 эпизодах мошенничества и совершения незаконных сделок с имуществом. Он проведет в неволе 14,5 лет, а также заплатит штраф в размере 800 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«Как установил суд, с 2014 по 2017 год подсудимый создал и возглавил организованную группу. Под видом предоставления потребительских кредитов он организовал схему заключения с гражданами договоров займа на заведомо невыполнимых условиях, исполнение которых обеспечивалось залогом недвижимости», — рассказали в пресс-службе.

Жилые помещения выбывали из собственности граждан в связи с неисполнением договоров, после чего осужденный принимал меры к фактическому выселению должников, угрожая применением насилия с привлечением частной охраны.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Власти РФ пообещали Крыму дать денег на логистические центры. Сельхозпроизводители Крыма и Севастополя смогут компенсировать часть затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров.

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