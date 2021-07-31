Происшествия
В Симферополе мошенник выдавал заведомо «неподъемные» кредиты под залог недвижимости
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Злоумышленника обвиняют в 11 эпизодах мошенничества и совершения незаконных сделок с имуществом. Он проведет в неволе 14,5 лет, а также заплатит штраф в размере 800 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
«Как установил суд, с 2014 по 2017 год подсудимый создал и возглавил организованную группу. Под видом предоставления потребительских кредитов он организовал схему заключения с гражданами договоров займа на заведомо невыполнимых условиях, исполнение которых обеспечивалось залогом недвижимости», — рассказали в пресс-службе.
Жилые помещения выбывали из собственности граждан в связи с неисполнением договоров, после чего осужденный принимал меры к фактическому выселению должников, угрожая применением насилия с привлечением частной охраны.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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