Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +29
море +25

Происшествия

В Севастополе спасли троих заблокированных в улетевшей с трассы машине

В Балаклавском районе Севастополя, на Симферопольском шоссе в районе моста «Миру – Мир» произошло ДТП, в результате которого в машине заблокированы пострадавшие.

Такое сообщение в 23:11 поступило в региональное управление МЧС.

По указанному адресу выдвинулись специализированный отряд и пожарные МЧС. Они произвели деблокировку трех пострадавших и передали их в руки медиков. К счастью, в этом ДТП никто не погиб.

Как видно на фотографии, у застрявшего между кустов и деревьев автомобиля полностью смята задняя часть.

Как уточнили в пресс-службе севастопольского управления МЧС, в автомобиле находились две женщины и один мужчина. Водитель не справился с управлением и совершил столкновение с препятствием. Возгорания автомобиля не было.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

В севастопольском управлении УМВД ДТП не фиксировалось.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Все из-за медуз: названа причина крушения прогулочного катера в Крыму. Прогулочный катер с пассажирами на борту перевернулся у берегов Севастополя из-за морских обитателей, которые привлекли внимание пассажиров.

В Севастополе на рынке сгорели десятки торговых павильонов. В ликвидации пожара было задействовано 19 человек личного состава и 6 единиц техники.

Заместитель председателя Сакского горсовета погиб в ДТП. Заместителя председателя Сакского горсовета Михаила Каширина сегодня насмерть сбил автомобиль.

У берегов Севастополя потерпело бедствие прогулочное судно с людьми. Прогулочное судно с пассажирами на борту потерпело бедствие у мыса Фиолент.

Здоровье
Крымчанка пожаловалась, что ее заболевшую внучку не хотят лечить

Крымчанка пожаловалась, что ее заболевшую внучку не хотят лечить

Женщина много раз пыталась вызвать домой врачей, но так никто и не приехал.

Коронавирус в Крыму
В Крыму от коронавируса умерли 14 человек за сутки, в Севастополе - шесть

В Крыму от коронавируса умерли 14 человек за сутки, в Севастополе - шесть

На утро 31 июля в Крыму зарегистрировали 379 новых случаев коронавируса.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Неожиданно: Крыма нет в списке регионов, куда хотели бы переехать россияне

Неожиданно: Крыма нет в списке регионов, куда хотели бы переехать россияне

Люди предпочитают полуострову Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации