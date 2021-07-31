В Севастополе спасли троих заблокированных в улетевшей с трассы машине

В Балаклавском районе Севастополя, на Симферопольском шоссе в районе моста «Миру – Мир» произошло ДТП, в результате которого в машине заблокированы пострадавшие.

Такое сообщение в 23:11 поступило в региональное управление МЧС.

По указанному адресу выдвинулись специализированный отряд и пожарные МЧС. Они произвели деблокировку трех пострадавших и передали их в руки медиков. К счастью, в этом ДТП никто не погиб.

Как видно на фотографии, у застрявшего между кустов и деревьев автомобиля полностью смята задняя часть.

Как уточнили в пресс-службе севастопольского управления МЧС, в автомобиле находились две женщины и один мужчина. Водитель не справился с управлением и совершил столкновение с препятствием. Возгорания автомобиля не было.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

В севастопольском управлении УМВД ДТП не фиксировалось.

В тексте использованы материалы: Форпост

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