Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Заболевших меньше - смертей все больше: сводка COVID в Севастополе ● В Крыму за сутки выявили 383 случая коронавируса ● Крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский умер от ковида ● COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки ● Уровень заболеваемости пневмониями в Крыму вырос на 300 процентов
В Севастополе снизились темпы вакцинации от коронавируса
Жители Севастополя стали менее активно прививаться от коронавируса, чем раньше.
Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала «СТВ».
«Мы и по две тысячи людей в день прививали, сейчас это упало до отметок 300-400-500 человек. Ну конечно, такими темпами мы коллективный иммунитет до осени не сформируем, к сожалению», – констатировал Развожаев.
Также он отметил, что в городе не соблюдаются меры профилактики заболевания коронавирусом, при этом в июле в Севастополе фиксируется рост заболеваемости. Такую тенденцию губернатор объяснил «безответственностью, которая продолжает в городе царить».
По данным правительства города, на сегодняшний день первым компонентом вакцины привились 117721 человек, вторым – 95761 житель.
Как передает телеканал RT, за истекшие сутки в России выявлено 23564 случаев коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В Крыму за сутки выявили 383 случая коронавируса. За 29 июля на территории Крыма зарегистрировали 383 случая коронавирусной инфекции.
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COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено еще 169 случаев заражения коронавирусом.
Уровень заболеваемости пневмониями в Крыму вырос на 300 процентов. Эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в Республике Крым превышен на 24%, а показатели заболеваемости пневмониями почти на 300% превышают прошлогодние, которые и так считались слишком высокими.
Сводка о новых заражениях в Крыму
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