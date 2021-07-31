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Коронавирус в Крыму

В Севастополе снизились темпы вакцинации от коронавируса

Жители Севастополя стали менее активно прививаться от коронавируса, чем раньше.

Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала «СТВ».

«Мы и по две тысячи людей в день прививали, сейчас это упало до отметок 300-400-500 человек. Ну конечно, такими темпами мы коллективный иммунитет до осени не сформируем, к сожалению», – констатировал Развожаев.

Также он отметил, что в городе не соблюдаются меры профилактики заболевания коронавирусом, при этом в июле в Севастополе фиксируется рост заболеваемости. Такую тенденцию губернатор объяснил «безответственностью, которая продолжает в городе царить».

По данным правительства города, на сегодняшний день первым компонентом вакцины привились 117721 человек, вторым – 95761 житель.

Как передает телеканал RT, за истекшие сутки в России выявлено 23564 случаев коронавируса.

 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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