В России решили, что в Крыму два года не будет проблем с водой

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Проблему с водой в Крыму на ближайшие два года можно считать решенной, но работы по обеспечению дополнительных источников водоснабжения и снижению потерь в сетях не останавливаются.

Об этом сегодня журналистам в Симферополе сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«На сегодняшний день скважины разбурены, обвязаны, многие поданы в сети уже. Большие работы производятся по снижению потерь, 14 объектов находятся в стройках, – сказал он. – Мы на всякий случай готовим систему опреснительной установки, если ее (воды) будет не хватать. То есть сейчас мы считаем, что на ближайшие два года проблема с водой у нас решена».

При этом вице-премьер подчеркнул, что продолжается разведка новых месторождений пресной воды, а также работы по снижению потерь в сетях.

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что водохранилища практически заполнены и при выполнении «резервных мероприятий» гарантировано бесперебойное водоснабжение. «Симферополь – 33 млн общий объем воды, Ялта – 34 млн в водохранилище, – сообщил он. – На сегодняшний день гарантировано, что будет бесперебойное водоснабжение при выполнении всех резервных мероприятий – бурение скважин, разведка и так далее. Все в процессе, по крайней мере, можно сказать, что Крыму ничего не угрожает, все мероприятия, на это направленные, будут реализованы в срок».

Ранее сегодня Хуснуллин также сообщил, что специалисты добыли первую партию пресной воды из-под Азовского моря.

Обильные ливни накрыли Крым во второй половине июня. Это стало причиной наводнений в 41 населенном пункте в пяти муниципалитетах республики. Также от стихии пострадало порядка 200 объектов дорожной инфраструктуры. Хуснуллин сообщал, что ущерб от июньских наводнений в Крыму оценили в 10 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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