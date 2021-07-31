В Крыму от коронавируса умерли 14 человек за сутки, в Севастополе - шесть

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На утро 31 июля в Крыму зарегистрировали 379 новых случаев коронавируса.

Из заболевших 271 гражданин самостоятельно обратился за медицинской помощью, 103 – контактировали с ранее зарегистрированными случаями, пятеро вернулись из-за границы. Все лаборатории Крыма провели 4 213 исследований на COVID-19.

Всего за период пандемии в Крыму заболели 59 823 человека, выздоровели – 50 680, умерли – 1 759.

По информации управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, лидером по заболеваемости COVID-19 на полуострове вторую неделю подряд остается Судак.

В Севастополе по состоянию на 31 июля зарегистрированы 164 новых случая заболевания COVID-19.

152 человека выписаны после выздоровления.

Умерли шесть человек в возрасте от 51 до 91 года.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 20 801 человек.

В настоящий момент выздоровели 18 152 человека, 852 умерли.

Под наблюдением находится 677 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе снизились темпы вакцинации от коронавируса. Жители Севастополя стали менее активно прививаться от коронавируса, чем раньше.

Заболевших меньше - смертей все больше: сводка COVID в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено еще 165 случаев заболевания COVID-19, 140 человек выписаны с выздоровлением, сообщили в правительстве города.

В Крыму за сутки выявили 383 случая коронавируса. За 29 июля на территории Крыма зарегистрировали 383 случая коронавирусной инфекции.

Крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский умер от ковида. На 86-м году ушел из жизни знаменитый крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский.