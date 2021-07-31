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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:02 суббота, 31 июля 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © pravda.com.ua

За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 371 случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».Фото: Михаил Гладчук

«За 30 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 271 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 103 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4213 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 230 человек, выздоровевших за весь период – 50 680 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 371 случай коронавирусной инфекции.

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