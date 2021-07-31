Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе снизились темпы вакцинации от коронавируса ● Заболевших меньше - смертей все больше: сводка COVID в Севастополе ● В Крыму за сутки выявили 383 случая коронавируса ● Крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский умер от ковида ● COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © pravda.com.ua
За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 371 случай коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».Фото: Михаил Гладчук
«За 30 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 271 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 103 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4213 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 230 человек, выздоровевших за весь период – 50 680 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Сводка о новых заражениях в Крыму
За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 371 случай коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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