Власть
Стало известно за что власти закрыли фестиваль Z.Fest в Крыму
фото © Новости Крыма
Во время проверки площадки фестиваля Z.Fest в Крыму полиция выявила случаи незаконной реализации и употребления наркотических веществ.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Уточняется, что мероприятие было проведено после многочисленных жалоб местного населения на несоблюдение участниками и организаторами мероприятия провоковидных мер и громкую музыку. Во время проверки данные факты нашли подтверждение, отметили в ведомстве.
«Кроме нарушения санитарно-эпидемиологических правил, полицейские выявили факты незаконного сбыта наркотических средств и их потребления, распития алкоголя общественных местах, мелкое хулиганство и другие», - говорится в сообщении.
В результате было принято решении о закрытии фестиваля.
Фестиваль Z.Fest стартовал 30 июля и должен был продлиться до 8 августа. Годом ранее мероприятие также закрывали из-за многочисленных жалоб на громкую музыки и асоциальное поведение участников.
Мероприятие является приемником фестиваля электронной музыки «Казантип», который проходил в Крыму с начала 1990-х годов до 2013 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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