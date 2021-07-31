Стало известно за что власти закрыли фестиваль Z.Fest в Крыму

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Во время проверки площадки фестиваля Z.Fest в Крыму полиция выявила случаи незаконной реализации и употребления наркотических веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Уточняется, что мероприятие было проведено после многочисленных жалоб местного населения на несоблюдение участниками и организаторами мероприятия провоковидных мер и громкую музыку. Во время проверки данные факты нашли подтверждение, отметили в ведомстве.

«Кроме нарушения санитарно-эпидемиологических правил, полицейские выявили факты незаконного сбыта наркотических средств и их потребления, распития алкоголя общественных местах, мелкое хулиганство и другие», - говорится в сообщении.

В результате было принято решении о закрытии фестиваля.

Фестиваль Z.Fest стартовал 30 июля и должен был продлиться до 8 августа. Годом ранее мероприятие также закрывали из-за многочисленных жалоб на громкую музыки и асоциальное поведение участников.

Мероприятие является приемником фестиваля электронной музыки «Казантип», который проходил в Крыму с начала 1990-х годов до 2013 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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