Силовики проверят в Крыму аттракционы после крушения прогулочного катера

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Крымские следователи проведут проверку по факту затопления прогулочного катера в районе Балаклавской бухты.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

«В ходе проверок будет дана оценка оказанию услуг на предмет соблюдения норм и правил безопасности, законность предоставления туристических услуг, изучено техническое состояние судна», – сообщили в пресс-службе.

Также правоохранители проверят аттракцион в Новофедоровке, потенциальную опасность которого отмечают пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось, что в 29 июля в районе Балаклавской бухты затонуло прогулочное судно с пассажирами на борту, травмированных и пострадавших нет. По версии Крымского линейного управлении МВД России на транспорте, катер перевернулся из-за медузы, которая привлекла внимание пассажиров. По предварительной информации, судно имело слабую устойчивость, что при перемещении людей на один борт вызвало опрокидывание.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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