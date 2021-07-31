Власть
Силовики проверят в Крыму аттракционы после крушения прогулочного катера
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Крымские следователи проведут проверку по факту затопления прогулочного катера в районе Балаклавской бухты.
Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
«В ходе проверок будет дана оценка оказанию услуг на предмет соблюдения норм и правил безопасности, законность предоставления туристических услуг, изучено техническое состояние судна», – сообщили в пресс-службе.
Также правоохранители проверят аттракцион в Новофедоровке, потенциальную опасность которого отмечают пользователи социальных сетей.
Ранее сообщалось, что в 29 июля в районе Балаклавской бухты затонуло прогулочное судно с пассажирами на борту, травмированных и пострадавших нет. По версии Крымского линейного управлении МВД России на транспорте, катер перевернулся из-за медузы, которая привлекла внимание пассажиров. По предварительной информации, судно имело слабую устойчивость, что при перемещении людей на один борт вызвало опрокидывание.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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