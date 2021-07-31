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Полиция Крыма разогнала фестиваль Z.Fest

08:30 суббота, 31 июля 2021
Полиция Крыма разогнала фестиваль Z.Fest

фото © z.city

Совместным рейдом представителей полиции и Роспотребнадзора был прерван и закрыт фестиваль Z.Fest, проводившийся в Крыму, в поселке Поповка.

Этот фестиваль электронной музыки позиционировался как приемник «Казантипа».

Уточняется, что фестиваль Z.Fest начался днем 30 июля на площадке Z-City и должен был длиться 10 дней. Официальной причиной отмены фестиваля Роспотребназдзор назвал нарушение эпидемиологических норм при проведении массовых мероприятий.

Напомним, что в прошлом году данный фестиваль также был отменен, однако причиной послужили жалобы жителей близлежащих домов на громкий шум.

На сайте фестиваля нет сообщений на эту тему. Там говорится, что «Z.CITY – город нового поколения, где вы найдете лучшие образовательные, спортивные и развлекательные программы в Крыму. Расположен в уникальной природной локации на одном из лучших пляжей западной части полуострова Крым в окружении космических инсталляций и морских волн. Над созданием города работает команда опытных организаторов, которая главной своей целью называет создание совершенно нового для данного региона формата события, где главные акценты - это не только современное искусство и музыка, но и такие главные жизненные ценности, как дружба, семья и любовь.»

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