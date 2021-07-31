Полиция Крыма разогнала фестиваль Z.Fest

фото © z.city

Совместным рейдом представителей полиции и Роспотребнадзора был прерван и закрыт фестиваль Z.Fest, проводившийся в Крыму, в поселке Поповка.

Этот фестиваль электронной музыки позиционировался как приемник «Казантипа».

Уточняется, что фестиваль Z.Fest начался днем 30 июля на площадке Z-City и должен был длиться 10 дней. Официальной причиной отмены фестиваля Роспотребназдзор назвал нарушение эпидемиологических норм при проведении массовых мероприятий.

Напомним, что в прошлом году данный фестиваль также был отменен, однако причиной послужили жалобы жителей близлежащих домов на громкий шум.

На сайте фестиваля нет сообщений на эту тему. Там говорится, что «Z.CITY – город нового поколения, где вы найдете лучшие образовательные, спортивные и развлекательные программы в Крыму. Расположен в уникальной природной локации на одном из лучших пляжей западной части полуострова Крым в окружении космических инсталляций и морских волн. Над созданием города работает команда опытных организаторов, которая главной своей целью называет создание совершенно нового для данного региона формата события, где главные акценты - это не только современное искусство и музыка, но и такие главные жизненные ценности, как дружба, семья и любовь.»

Ранее Новости Крыма сообщали:

Правоохранители опровергли слухи о массовой драке в центре Симферополя. В СМИ и соцсетях активно обсуждают недавнюю конфликтную ситуацию, которая произошла в центре Симферополя.

Напавший на журналиста житель Ялты получил условный срок. Суд вынес приговор по делу о нападении на журналиста в Ялте.

В Украине задержали крымского бизнесмена, ему грозит 12 лет. В херсонском аэропорту задержали жителя Крыма, которого украинские власти обвиняют в «нарушении законов и обычаев войны».

Власти Ялты хотят судиться с застройщиком Меласского парка. Администрация Ялты намерена идти в суд с иском против предприятия-застройщика, развернувшего строительство в Меласском парке.