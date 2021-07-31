Неожиданно: Крыма нет в списке регионов, куда хотели бы переехать россияне

фото © Новости Крыма

Люди предпочитают полуострову Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, Крым не представлен в списке регионов, куда хотели бы переехать граждане РФ.

Оказывается, что 50% граждан все время проживают там, где и родились, а 49% совершили переезд в какой-то период жизни. Основными причинами переездов люди называют обстоятельства в семьях – 25%, работа - 19%, учеба – 11%.

При этом большая часть людей никуда переезжать вообще не хочет (72%), однако 25% все-таки хотят, прежде всего это молодежь.

Наиболее популярным городами для переезда являются столица РФ – 24%, Санкт-Петербург и Краснодар – 12%. При этом территории Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей также в лидерах – 19%, 11% и 6% соответственно.

Желающие переехать россияне рассчитывают на более высокий уровень жизни, рабочие места, климат, близость к родственникам, хорошую экологию.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти заявили о создании «концепции развития» симферопольской Каменки. Администрация Симферополя разработала концепцию градостроительного развития Каменского массива.

На стенах ялтинского автовокзала могут появиться арт-объекты. В Ялте определили как минимум три площадки, где планируется разместить арт-объекты — граффити на стенах.

Хуснуллин выразил недовольство ходом реконструкции набережной в Евпатории. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин недоволен проблемами с подрядчиком, возникшими при реконструкции набережной Терешковой в Евпатории.

Наводнение в Крыму расчистило новые проходы в пещеры. Крымские спелеологи и туристы отмечают, что прошедшие в горах паводки хорошо расчистили подземные ходы. Это позволяет сделать новые открытия.