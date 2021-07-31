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Неожиданно: Крыма нет в списке регионов, куда хотели бы переехать россияне

11:33 суббота, 31 июля 2021
Неожиданно: Крыма нет в списке регионов, куда хотели бы переехать россияне

фото © Новости Крыма

Люди предпочитают полуострову Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, Крым не представлен в списке регионов, куда хотели бы переехать граждане РФ.

Оказывается, что 50% граждан все время проживают там, где и родились, а 49% совершили переезд в какой-то период жизни. Основными причинами переездов люди называют обстоятельства в семьях – 25%, работа - 19%, учеба – 11%.

При этом большая часть людей никуда переезжать вообще не хочет (72%), однако 25% все-таки хотят, прежде всего это молодежь.

Наиболее популярным городами для переезда являются столица РФ – 24%, Санкт-Петербург и Краснодар – 12%. При этом территории Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей также в лидерах – 19%, 11% и 6% соответственно.

Желающие переехать россияне рассчитывают на более высокий уровень жизни, рабочие места, климат, близость к родственникам, хорошую экологию.

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