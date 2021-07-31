Власть
На набережной Ялты поймали «нелегальных аниматоров»
фото © Новости Крыма
Муниципальный контроль администрации Ялты проводит регулярные рейды по пресечению незаконной торговли и оказания услуг на городских улицах, а также не набережной.
Об этом на своей странице в Facebook написала администрации Янина Павленко.
«Вчера отработку набережной контролировали лично мой заместитель Сергей Стрельбицкий и начальник департамента муниципального контроля Вадим Ковалев. Итог: изъяты и перемещены на ответственное хранение аппараты по производству сладкой ваты, составлены протоколы за торговлю фруктами, пресечена деятельность аниматоров, точки по плетению косичек, а также проката детских автомобилей. Прокат, кстати, отдельная тема «Рубишь» одну голову – «вырастают» две! Склады МУП «ОУК» под завязку забиты перемещенными детскими авто, но сразу после изъятия хозяева покупают новые и выходят на набережную вновь!» — рассказала Павленко.
Кроме того, были проверены заведения общепита, которым, согласно Указу Главы Республики Крым, запрещено работать с 23-00 до 08-00. Ни одного нарушения не выявили — заведения работали только на вынос, что не запрещено. Однако, не все соблюдали масочный режим.
«Провели профилактические беседы», — подчеркнула Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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