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Власть

На набережной Ялты поймали «нелегальных аниматоров»

13:27 суббота, 31 июля 2021
Ялта
На набережной Ялты поймали «нелегальных аниматоров»

фото © Новости Крыма

Муниципальный контроль администрации Ялты проводит регулярные рейды по пресечению незаконной торговли и оказания услуг на городских улицах, а также не набережной.

Об этом на своей странице в Facebook написала администрации Янина Павленко.

«Вчера отработку набережной контролировали лично мой заместитель Сергей Стрельбицкий и начальник департамента муниципального контроля Вадим Ковалев. Итог: изъяты и перемещены на ответственное хранение аппараты по производству сладкой ваты, составлены протоколы за торговлю фруктами, пресечена деятельность аниматоров, точки по плетению косичек, а также проката детских автомобилей. Прокат, кстати, отдельная тема «Рубишь» одну голову – «вырастают» две! Склады МУП «ОУК» под завязку забиты перемещенными детскими авто, но сразу после изъятия хозяева покупают новые и выходят на набережную вновь!» — рассказала Павленко.

Кроме того, были проверены заведения общепита, которым, согласно Указу Главы Республики Крым, запрещено работать с 23-00 до 08-00. Ни одного нарушения не выявили — заведения работали только на вынос, что не запрещено. Однако, не все соблюдали масочный режим.

«Провели профилактические беседы», — подчеркнула Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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