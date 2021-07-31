Здоровье
Крымчанка пожаловалась, что ее заболевшую внучку не хотят лечить
фото © gazetauzao.ru
Женщина много раз пыталась вызвать домой врачей, но так никто и не приехал.
Крымчанка Марина Волкова пожаловалась на состояние региональной медицины, опубликовав пост в группе «Обращения к Главе Республики Крым Аксенову С.В.» в Facebook.
«Хочу обратиться к главе Крыма! До каких пор у нас в больницах будут делать то, что им хочется? У меня заболела внучка, у ребенка сильный кашель, рвота и температура. Я вчера попыталась вызвать на дом детского врача, но дозвониться в регистратуру мне так и не удалось. Звонила я с 09:00 до 12:00, трубку никто не поднял. Я позвонила в скорую помощь, вызов они приняли и сказали ожидайте. Мы прождали целый день, скорая так и не приехала, при этом я неоднократно звонила диспетчеру скорой помощи, на что в ответ она мне ответила: вы знаете сколько детей ждут, вот и вы ждите!» - пожаловалась крымчанка.
По ее словам, в итоге ребенка вечером пришлось самим везти в приемный покой Ливадийской больницы.
«Когда мы зашли в детский приемный покой было очень много деток, и каждая мама говорила одно и то же, что вызвали скорую, а скорая так и не приехала. Это что происходит, когда будет порядок в больницах?! Это все происходило в Ялте. Пожалуйста примите меры, если они к больным детям не хотят приезжать, то что говорить о взрослых. Надеюсь, что Вы нас услышите!» - обратилась к губернатору Сергею Аксенову возмущенная региональной медициной женщина.
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