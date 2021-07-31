Какой сегодня праздник 31 июля

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Сегодня, 31 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения Гарри Поттера (Harry Potter's Birthday)

31 июля 1965 года родилась Джоан Роулинг (J.K. Rowling), создавшая волшебную вселенную Гарри Поттера. Но в этот день мы празднуем двойной день рождения — 31 июля 1980 года в семье Джеймса и Лили Поттер родился первенец, Гарри, The Boy Who Lived.

Общий день рождения автора и главного героя — откровенное признание общности. Сама Роулинг — the woman who lived. В напутственной речи выпускникам Гарварда, которую Роулинг произнесла в 2008 году, она говорила о своем опыте отчаяния и ощущения собственной несостоятельности в начале 1990-х, когда рухнул ее брак и она оказалась безработной матерью-одиночкой с младенцем на руках. Роулинг в то время страдала от клинической депрессии, опыт которой она так великолепно передала в образе дементоров.

Дни рождения бывают разные, и история Гарри Поттера напоминает нам среди многого другого о двух простых истинах: о том, что не у всех людей дни рождения — праздничные, и что внимание друзей в этот день — то чудо, дар к которому есть у всех нас, к какому бы факультету мы ни принадлежали. А значит, и подарки на день рождения могут быть чудесными и очень и очень чудными.

Празднование чудотворной Калужской иконы Божией Матери

Явление Калужской иконы Божией Матери произошло в 1748 году в селе Тинькове, рядом с Калугой, в доме помещика Василия Кондратьевича Хитрово. Две служанки Хитрово перебирали на чердаке его дома старые вещи. Одна из них, Евдокия, отличавшаяся несдержанным нравом, позволила себе непристойные речи. Подруга стала увещевать ее, и во время пререканий случайно обнаружила среди вещей большой сверток сурового холста. Развернув его, девушка увидела изображение женщины в темном одеянии с книгой в руках.

Приняв изображение за портрет монахини и желая образумить Евдокию, она пригрозила ей гневом игумении. Евдокия же дерзко сказала: «Вот как я боюсь твоей игумении» и поддавшись раздражению, плюнула на Лик. Тот час же с нею случился припадок, и она упала без чувств. Испуганная подруга рассказала о случившемся в доме. В следующую ночь родителям Евдокии явилась Царица Небесная и открыла им, что над Ней кощунственно смеялась их дочь, и повелела им совершить молебен перед поруганной иконой, а больную окропить освященной на молебне водой. После молебна Евдокия выздоровела, и Хитрово взял чудотворную икону в свой дом, где от нее обильно источались исцеления прибегающим к ней с верой.

В последствии икону перенесли в приходской храм, в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Калужке (сейчас п. Ждамирово г. Калуги). Там произошли чудесные исцеления от болезней, в том числе спасение Калуги от моровой язвы в 1771 году, после того как архимандрит Лаврентий, в монашестве Никодим, принес туда икону.

В 1812 году Калужская икона была перенесена для безопасности в город Ефремов Тульской губернии. Пленные французы признавались, что видели ее в Калуге и под Малоярославцем, когда они терпели поражение, стоящей на воздухе и окруженной светоносными мужами. Окруженной небесными силами, стоящей на воздухе, ее видела крестьянка графа Разумовского Параскева Алексеева. Об этом событии сообщили императору Александру I. По его повелению и благословению Св. Синода установлено празднество в честь этой иконы.

Омельянов день

Народный праздник «Омельянов день» отмечается 31 июля (по старому стилю - 18 июля). В церковном календаре этот день посвящается памяти мученика Емилиана. Другие названия праздника: «Емельян», «Емельянов день», «Воробьиные ночи». В народе в этот день обычно приступали к заготовке впрок всевозможных варений и солений. Топили бани, парили веники из травы и цветов, смывали страдную усталость.

Также сегодня, 31 июля, отмечают такие праздники:

- День военно-морского врача ВМФ РФ

- День памяти преподобного Иоанна Печерского, Многострадального

- Всемирный день рейнджера (World Ranger Day)

- День святого Игнатиуса Лойолы

- День вспоминания любимых книжек

- Международный день африканской женщины (International Day of African Women)

- День малинового пирога (National Raspberry Cake Day) в США

- День собаки смешанной породы (National Mutt Day) в США

- День авокадо (National Avocado Day) в США

- День донора в Иране

- День необычных инструментов (Uncommon Instrument Awareness Day) в США

- День воинов в Малайзии

- День начала революции в Конго

- День казначейства в Польше

- День памяти Удхама Сингха в Индии

Сегодня именины празднуют: Иван, Иакинф, Маркелл, Афанасий, Степан, Емельян, Леонтий, Марон, Дасий, Памва (Памво).

Что происходило 31 июля в прошлые годы

1498 - испанский мореплаватель Христофор Колумб во время Третьей экспедиции открыл остров Тринидад.

1919 - была одобрена Веймарская конституция, по которой Германия стала республикой.

1919 - белогвардейская Добровольческая армия Деникина занимает Киев.

1924 - использование украинского языка было запрещено поляками в государственных учреждениях Восточной Галиции.

1937 - НКВД СССР проводит массовые репрессии в Чечне: тысячи жителей арестованы.

1944 - погиб французский писатель, поэт и профессиональный летчик Антуан де Сент-Экзюпери (обломки его самолета Локхид P-38 «Лайтнинг» были найдены в 2000 году).

1956 - в СССР начинается строительство знаменитых «хрущевок» (малогабаритное бюджетное жилье было возведено в краткие сроки и «с горем пополам» служит до сих пор).

1961 - Израиль принял миллионного иммигранта (множество людей всеми правдами и неправдами бежали из СССР).

1965 - Парламент Великобритании запретил рекламу сигарет на телевидении.

1994 - украинский легкоатлет Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом6,14 м.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 31 июля. Какие праздники будут завтра?

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