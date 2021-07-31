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Общество

Август в Крыму начнется с аномальной жары

15:49 суббота, 31 июля 2021
Август в Крыму начнется с аномальной жары

фото © Новости Крыма

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Крыму в первые два дня августа.

Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщили в главном управлении МЧС по республике.

«С 1 по 2 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы», – сообщили главке.

Дневные температуры в эти дни поднимутся до 34 градусов, отметили синоптики. Скорость ветра составит от 7 до 12 м/с. Ожидается переменная облачность без осадков.

По данным гидрометцентра, в Феодосии температура морской воды составляет 24 градуса, в Черноморском, Ялте и Севастополе она достигла 25 градусов. В Алуште вода прогрелась до 26 градусов, в Керченском проливе – до 27 градусов, а в Азовском море – до 28 градусов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Будет жарко: синоптики дали прогноз для Крыма на выходные. В выходные на погоду в Крыму будет влиять повышенный фон атмосферного давления, а это значит, что сохранится жаркая и сухая погода.

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Аномальная жара идет в Крым: МЧС опасается природных пожаров. Экстренное предупреждение об аномальной жаре объявлено в Крыму на пять дней, температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов.

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