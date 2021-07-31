Август в Крыму начнется с аномальной жары

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Синоптики предупредили об аномальной жаре в Крыму в первые два дня августа.

Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщили в главном управлении МЧС по республике.

«С 1 по 2 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы», – сообщили главке.

Дневные температуры в эти дни поднимутся до 34 градусов, отметили синоптики. Скорость ветра составит от 7 до 12 м/с. Ожидается переменная облачность без осадков.

По данным гидрометцентра, в Феодосии температура морской воды составляет 24 градуса, в Черноморском, Ялте и Севастополе она достигла 25 градусов. В Алуште вода прогрелась до 26 градусов, в Керченском проливе – до 27 градусов, а в Азовском море – до 28 градусов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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