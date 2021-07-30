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Происшествия

Жители Севастополя воруют друг у друга деревья

В Севастополе из двора многоквартирного дому украли 3 дерева.

Инцидент произошел по адресу ул. Шевченко -49. Ночью исчезли молодая слива и два можжевельника. Куда они делись, жителям ломать голову долго не пришлось: деревья обнаружились на газоне соседнего дома (ул. Комбрига Пирогова – 21).

Выяснилось, что один из его обитателей решил облагородить территорию под своими окнами, но тратиться не захотел и позаимствовал растительность у соседей. Но не учел, что многие дворы в Севастополе оснащены камерами наблюдения. Теперь запись его ночных похождений находится в полиции, мужчина свою вину уже признал.

В тексте использованы материалы: Новый день

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