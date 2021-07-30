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Происшествия

Заместитель председателя Сакского горсовета погиб в ДТП

13:09 пятница, 30 июля 2021
Саки

Заместителя председателя Сакского горсовета Михаила Каширина сегодня насмерть сбил автомобиль.

Гибель пешехода в Саках подтвердили в МВД по Республике Крым.

«По предварительным данным, 30 июля 2021 года в 8.40 на автодороге Симферополь – Евпатория в городе Саки водитель автомобиля Audi A6, двигаясь в направлении Симферополя, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход-мужчина смертельно травмирован», – сообщили в МВД.

Ранее глава администрации города Саки Александр Овдиенко сообщил о трагической гибели Каширина.

«С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели заместителя председателя Сакского городского совета Каширина Михаила Михайловича, – написал Овдиенко на своей странице в Facebook. – От имени сотрудников администрации города Саки выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям по случаю невосполнимой утраты».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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