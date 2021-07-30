Происшествия
Заместитель председателя Сакского горсовета погиб в ДТП
Заместителя председателя Сакского горсовета Михаила Каширина сегодня насмерть сбил автомобиль.
Гибель пешехода в Саках подтвердили в МВД по Республике Крым.
«По предварительным данным, 30 июля 2021 года в 8.40 на автодороге Симферополь – Евпатория в городе Саки водитель автомобиля Audi A6, двигаясь в направлении Симферополя, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход-мужчина смертельно травмирован», – сообщили в МВД.
Ранее глава администрации города Саки Александр Овдиенко сообщил о трагической гибели Каширина.
«С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели заместителя председателя Сакского городского совета Каширина Михаила Михайловича, – написал Овдиенко на своей странице в Facebook. – От имени сотрудников администрации города Саки выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям по случаю невосполнимой утраты».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жители Севастополя воруют друг у друга деревья. В Севастополе из двора многоквартирного дому украли 3 дерева.
Владелец аттракциона раскрыл детали инцидента с падением девочки с батута в парке в Крыму. Владелец аттракциона раскрыл детали инцидента с падением девочки с батута в Детском парке в Симферополе.
Крымчане подрались с чеченцами в центре Симферополя. Полицейские проводят проверку по факту произошедшей в центре Симферополя драки.
Под Севастополем грузовой поезд сбил человека. Под Севастополем в районе Ялтинского кольца прохожие обнаружили мужчину, которого сбил грузовой поезд.
В Севастополе на рынке сгорели десятки торговых павильонов
В ликвидации пожара было задействовано 19 человек личного состава и 6 единиц техники.
Все из-за медуз: названа причина крушения прогулочного катера в Крыму
Прогулочный катер с пассажирами на борту перевернулся у берегов Севастополя из-за морских обитателей, которые привлекли внимание пассажиров.
Заболевших меньше - смертей все больше: сводка COVID в Севастополе
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено еще 165 случаев заболевания COVID-19, 140 человек выписаны с выздоровлением, сообщили в правительстве города.
Крымчане подрались с чеченцами в центре Симферополя
Полицейские проводят проверку по факту произошедшей в центре Симферополя драки.
вчера
Прапорщик из Крыма взяла второе золото на Олимпиаде
Виталина Бацарашкина на Олимпийских играх в Токио победила в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.