Заболевших меньше - смертей все больше: сводка COVID в Севастополе

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В Севастополе за минувшие сутки подтверждено еще 165 случаев заболевания COVID-19, 140 человек выписаны с выздоровлением, сообщили в правительстве города.

Шестеро пациентов скончались. Таким образом, с начала недели COVID-19 унес двадцать пять жизней. Накануне в Севастополе скончались десять пациентов. Пик прироста заболевших – 175 человек – был зафиксирован 27 июля.

Всего в Севастополе с начала пандемии выявлено 20 637 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 18 000 выздоровели, 846 умерли.

За прошедшие сутки на территории республики подтверждено 383 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, 356 пациентов выздоровели, двенадцать человек скончались. Общее количество заболевших коронавирусом в Крыму с начала пандемии достигло 59 444 человек. Из них 50 450 выздоровели, общее число жертв достигло 1745.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено еще 169 случаев заражения коронавирусом.

Уровень заболеваемости пневмониями в Крыму вырос на 300 процентов. Эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в Республике Крым превышен на 24%, а показатели заболеваемости пневмониями почти на 300% превышают прошлогодние, которые и так считались слишком высокими.

В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса. За 28 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.