Ялте подарили 40 тонн питьевой воды

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Ялта получила в подарок от побратимов с Северного Кавказа 40 тонн питьевой воды.

Как сообщили в администрации города, вода уже доставлена представителям Росгвардии, МВД в Ялтинскую специальную (коррекционную) школу, а также распределяется по дошкольным учреждениям муниципального образования.

«Прежде всего хочу поблагодарить временно исполняющего обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания Сергея Ивановича Меняйло, направившего этот ценный груз за помощь и поддержку ялтинцев», – заявил выступивший инициатором гуманитарной акции представитель РСО – Алания в Республике Крым и Севастополе Валерий Савлаев.

Он напомнил, что гуманитарную и финансовую поддержку городу Северная Осетия оказывала также и в 2014 году, и подчеркнул: «Очень приятно, что наши дружеские отношения развиваются не только на словах – подписано более 20 соглашений между школами, библиотеками и различными организациями».

Одновременно глава администрации местного самоуправления Владикавказа Вячеслав Мильдзихов пригласил руководство Ялты, которая с 2010 года является городом-побратимом столицы РСО – Алания, посетить этот северокавказский город и «насладиться осетинским гостеприимством».

Со своей стороны глава администрации Ялты Янина Павленко также выразила благодарность руководству РСО – Алания и ее столицы за оказанное внимание и выразила надежду на продолжение укрепления дружеских отношений между крымским и северокавказским городами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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