Водный кризис
Развитие сюжета: Власти России заявили, что добыли воду для Крыма из-под Азовского моря ● Севастополю добавят 307 млн рублей на воду ● Какие запасы подземных вод есть у Крыма ● Когда в Крыму закончатся притоки в водохранилища ● Крыму наобещали еще 222 млн рублей на решение водной проблемы
Ялте подарили 40 тонн питьевой воды
фото © Новости Крыма
Ялта получила в подарок от побратимов с Северного Кавказа 40 тонн питьевой воды.
Как сообщили в администрации города, вода уже доставлена представителям Росгвардии, МВД в Ялтинскую специальную (коррекционную) школу, а также распределяется по дошкольным учреждениям муниципального образования.
«Прежде всего хочу поблагодарить временно исполняющего обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания Сергея Ивановича Меняйло, направившего этот ценный груз за помощь и поддержку ялтинцев», – заявил выступивший инициатором гуманитарной акции представитель РСО – Алания в Республике Крым и Севастополе Валерий Савлаев.
Он напомнил, что гуманитарную и финансовую поддержку городу Северная Осетия оказывала также и в 2014 году, и подчеркнул: «Очень приятно, что наши дружеские отношения развиваются не только на словах – подписано более 20 соглашений между школами, библиотеками и различными организациями».
Одновременно глава администрации местного самоуправления Владикавказа Вячеслав Мильдзихов пригласил руководство Ялты, которая с 2010 года является городом-побратимом столицы РСО – Алания, посетить этот северокавказский город и «насладиться осетинским гостеприимством».
Со своей стороны глава администрации Ялты Янина Павленко также выразила благодарность руководству РСО – Алания и ее столицы за оказанное внимание и выразила надежду на продолжение укрепления дружеских отношений между крымским и северокавказским городами.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым оказался на пороге мусорной катастрофы. Дальнейшее накопление мусора в Крыму может привести к необратимым последствиям для экологии и экономики региона.
Неизвестные разбили парапеты на набережной Симферополя. На набережной реки Салгир в Симферополе неизвестные массово побили новые парапеты.
Сразу несколько аварий вывели из строя водоводы в городах Крыма. В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях в Симферополе, Алуште, Феодосии и ряде других муниципалитетов будет ограничено водоснабжение.
Власти Крыма намерены потратить 33 млн рублей на расчистку русла реки Мелек-Чесме в Керчи. На проведение работ по расчистке русла реки Мелек-Чесме в Керчи выделят 33 млн рублей из резервного фонда правительства Крыма.
Будет жарко: синоптики дали прогноз для Крыма на выходные
В выходные на погоду в Крыму будет влиять повышенный фон атмосферного давления, а это значит, что сохранится жаркая и сухая погода.
В Украине задержали крымского бизнесмена, ему грозит 12 лет
В херсонском аэропорту задержали жителя Крыма, которого украинские власти обвиняют в «нарушении законов и обычаев войны».
В Financial Times написали о «войне» между Россией и Украиной из-за воды для Крыма
Попытки Москвы обеспечить водой жителей Крыму оказались в центре необъявленной войны.
Крымчане подрались с чеченцами в центре Симферополя
Полицейские проводят проверку по факту произошедшей в центре Симферополя драки.
вчера
В Севастополе на рынке сгорели десятки торговых павильонов
В ликвидации пожара было задействовано 19 человек личного состава и 6 единиц техники.