Все из-за медуз: названа причина крушения прогулочного катера в Крыму

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Прогулочный катер с пассажирами на борту перевернулся у берегов Севастополя из-за морских обитателей, которые привлекли внимание пассажиров.

Такую версию крушения судна назвали в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте.

Уточняется, что в момент крушения на борту находились десять пассажиров, в том числе двое детей и двое подростков. По предварительной оценке, катер не был перегружен, однако неправильное перемещение людей нарушило его устойчивость - внимание пассажиров привлекли медузы, и люди перешли на один борт.

«По предварительной информации, судно имело слабую остойчивость, что при перемещении людей на борт вызвало опрокидывание», - сказал официальный представитель ведомства Михаил Тимофеев.

В ведомстве подчеркнули, что человеческих жертв удалось избежать, так как все пассажиры были одеты в спасательные жилеты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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